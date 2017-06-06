Десантник из Рязани Василий Темнов стал победителем всероссийского турнира класса «А» по боксу

Курсант 4-го курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова Василий Темнов представлял ВДВ на 49-м Всероссийском турнире по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В.Хохрякова, прошедшем в городе Копейске Челябинской области. Рязанец выступал в весовой категории 64 килограмма и одержал победу во всех четырех поединках. За победу в турнире Василию Темнову было присвоено звание мастера спорта России.

С этой высокой наградой воспитанника поздравил старший тренер сборной воздушно-десантных войск по боксу Герман Игнатьев. Василий Темнов стал пятым действующим мастером спорта России в команде боксеров РВВДКУ.