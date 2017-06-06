Академия ФСИН России совместно с Рязанским агротехнологическим университетом открыла новую экспериментальную площадку на базе колонии-поселения

Экспериментальная площадка «Технология выращивания посадочного материала для лесовосстановительных работ» открыта на базе колонии-поселения № 4 УФСИН России по Рязанской сотрудниками кафедры экономической теории, географии и экологии Академии ФСИН России и кафедры лесного дела, агрохимии и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.

В ходе эксперимента будет апробирована технология, разработанная в РГАТУ и позволяющая увеличить приживаемость и сохранность саженцев сосны за счет использования водной суспензии нанокристаллического порошка железа.

Для этого на подготовленном участке почвы осужденными были проведены работы по посадке 1 кг семян сосны, за которыми в течение 2 лет будет осуществляться уход и наблюдение.

Как поясняет начальник кафедры экономической теории, географии и экологии академии Татьяна Цуканова, увеличение количества выращенных саженцев будет способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов в уголовно-исполнительную систему за счет их реализации арендаторам лесных участков.