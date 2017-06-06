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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские журналисты побывали в гостях у касимовских аграриев

15:33 / Экономика
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанские журналисты побывали в гостях у касимовских аграриев
Фото: Михаил Скрипников.

Пресс-тур журналистов прошел под руководством представителей управления сельского хозяйства Касимовского района. Первым пунктом посещения стала частная семейная фирма Валентины Кукушкиной. Они с мужем смогли за несколько лет развить простое крестьянское хозяйство до молочной мини-фермы на 20 коров, которая производит 250 литров натурального цельного деревенского молока в сутки. Есть планы развития и увеличения поголовья в два раза.

Еще одно интересный адрес – кролиководческое хозяйство КФХ «Наумкин», где содержится более 25 тысяч кролей. Здесь производят не только кроличье мясо, но и натуральную колбасу без каких-либо добавок.

Финалом экскурсии стал колхоз им. Ленина, которым более тридцати лет руководит уникальный специалист Татьяна Наумова. Хозяйство стало вторым в регионе, закупившим систему роботизированной дойки и сплошного цифрового отслеживания активности каждой коровы. В районе также побывал заместитель председателя правительства региона, курирующий сельское хозяйство, Сергей Дудукин. Он пообщался с руководителями хозяйств и рассказал о стратегии развития села в регионе, а также о новых возможностях поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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