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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанское предприятие оказало благотворительную поддержку обществу слепых

15:48 / Общество
Рязанское предприятие оказало благотворительную поддержку обществу слепых

Цветы, сладкие подарки, а также средства на приобретение «говорящих книг» для инвалидов по зрению получили от ЗАО «Михайловцемент» члены Михайловской районной организации Всероссийского общества слепых. «Говорящие» книги для слабовидящих и незрячих людей – простое и удобное решение для получения информации, обучения и организации досуга, помогают людям социализироваться в обществе. За последние три года за счет завода были также приобретены медицинские тонометры, тифломагнитофоны на общую сумму более 118 тысяч рублей.

В настоящее время в обществе состоят 145 инвалидов по зрению. Председатель организации Раиса Храпенкова поблагодарила руководство «Михайловцемента» за внимание к людям.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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