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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области задержали наркоторговца из Тамбова

16:07 / Общество

Под подозрение в распространении наркотиков попал 28-летний житель Тамбова, сообщает сайт УМВД России по области. Оперативники выявили интернет-активность, характерную для организации бесконтактного сбыта наркотиков. Личность злоумышленника раскрыли. Когда преступник приехал в Ряжск, стражи правопорядка зафиксировали, как он размещал небольшие контейнеры в различные тайники на улицах города. Мужчину задержали. В тайниках и у злоумышленника обнаружили более 100 самодельных контейнеров с 62 граммами наркотических средств синтетического происхождения.

Оперативники установили, что задержанный также причастен к попытке распространения наркотиков в других городах региона. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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