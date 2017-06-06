В Рязанской области задержали наркоторговца из Тамбова

Под подозрение в распространении наркотиков попал 28-летний житель Тамбова, сообщает сайт УМВД России по области. Оперативники выявили интернет-активность, характерную для организации бесконтактного сбыта наркотиков. Личность злоумышленника раскрыли. Когда преступник приехал в Ряжск, стражи правопорядка зафиксировали, как он размещал небольшие контейнеры в различные тайники на улицах города. Мужчину задержали. В тайниках и у злоумышленника обнаружили более 100 самодельных контейнеров с 62 граммами наркотических средств синтетического происхождения.

Оперативники установили, что задержанный также причастен к попытке распространения наркотиков в других городах региона. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.