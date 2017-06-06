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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Пенсионеры Рязанской области постигнут азы компьютерной грамотности

16:15 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения, представители старшего поколения могут пройти курсы компьютерной грамотности в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушка онлайн». Курсы позволяют представителям предпенсионного и пенсионного возраста стать активными пользователями Интернета, помогают ликвидировать информационный барьер между поколениями. В рамках занятий слушатели осваивают офисные программы, поисковые системы, портал госуслуг и различные социальные сети. Обучение абсолютно бесплатное.

В Рязанской области программа «Бабушка и дедушка онлайн» реализуется с 2012 года. За это время обучение прошли порядка 830 граждан.

Записаться на курсы можно по телефону: 24-05-91.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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