Житель Рязанской области, виновный в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, проведет в колонии 6 с половиной лет

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, вступил в силу приговор Рязанского районного суда по уголовному делу в отношении жителя села Мурмино Рязанского района.

Установлено, что в сентябре прошлого года, вечером подсудимый, в состоянии опьянения угнал трактор, принадлежавший его работодателю и поехал по автомобильной дороге « Рязань-Спасск» в сторону Рязани. Фары трактора были выключены. Нетрезвый мужчины выехал на полосу встречного движения, где трактор столкнулся с автомобилем «ВАЗ», двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» получили травмы и скончались на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Рязанский районный суд Рязанской области признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166, ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.