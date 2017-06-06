16:43 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
234

Житель Рязанской области, виновный в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, проведет в колонии 6 с половиной лет

16:30 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, вступил в силу приговор Рязанского районного суда по уголовному делу в отношении жителя села Мурмино Рязанского района.

Установлено, что в сентябре прошлого года, вечером подсудимый, в состоянии опьянения угнал трактор, принадлежавший его работодателю и поехал по автомобильной дороге « Рязань-Спасск» в сторону Рязани. Фары трактора были выключены. Нетрезвый мужчины выехал на полосу встречного движения, где трактор столкнулся с автомобилем «ВАЗ», двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» получили травмы и скончались на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Рязанский районный суд Рязанской области признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166, ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Пенсионеры Рязанской области постигнут азы компьютерной грамотности

В Рязанской области задержали наркоторговца из Тамбова

В Рязани пройдет рейд ГИБДД по тонировке

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы