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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На дорогах восьми населенных пунктов Рязанского района установят освещение

16:46 / Общество

В результате проверки, которую провела прокуратура Рязанского района, выяснилось, что в 8 населенных пунктах района отсутствуют стационарные источники электрического освещения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. В связи с этим нарушены права граждан на безопасность дорожного движения.

Прокуроры направили в суд 8 административных исковых заявлений в которых требовали обязать министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области оборудовать автомобильные дороги стационарными источниками электрического освещения, в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007.

Решениями Рязанского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Срок для исполнения решения суда составляет 24 месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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