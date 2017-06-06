На дорогах восьми населенных пунктов Рязанского района установят освещение

В результате проверки, которую провела прокуратура Рязанского района, выяснилось, что в 8 населенных пунктах района отсутствуют стационарные источники электрического освещения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. В связи с этим нарушены права граждан на безопасность дорожного движения.

Прокуроры направили в суд 8 административных исковых заявлений в которых требовали обязать министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области оборудовать автомобильные дороги стационарными источниками электрического освещения, в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007.

Решениями Рязанского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Срок для исполнения решения суда составляет 24 месяца.