Рязанская студентка победила в конкурсе «Правозащитник года ЦФО»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики физкультуры и спорта, студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, профорг 3 курса факультета экономики Яна Панкова одержала победу в конкурсе «Правозащитник года ЦФО».

Конкурс состоялся в рамках Школы правовой грамотности студенческой молодёжи в Московской области на базе пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова. Участниками Школы стали руководители студенческих общественных организаций вузов Центрального федерального округа, а также студенты – активисты вузов. В состав делегации Рязанской области вошло 17 человек – представители РГУ имени С.А. Есенина, РГРТУ и Рязанского института филиала Московского политехнического университета.

В конкурсной программе было 7 этапов: «Автопортрет», «Блиц», «Правовая ситуация», «Профтест», «Изложение», «Ликбез», «Публичное выступление». Помимо этого прошли мастер-классы, лекции и «круглые столы».