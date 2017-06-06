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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская студентка победила в конкурсе «Правозащитник года ЦФО»

17:03 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики физкультуры и спорта, студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, профорг 3 курса факультета экономики Яна Панкова одержала победу в конкурсе «Правозащитник года ЦФО».

Конкурс состоялся в рамках Школы правовой грамотности студенческой молодёжи в Московской области на базе пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова. Участниками Школы стали руководители студенческих общественных организаций вузов Центрального федерального округа, а также студенты – активисты вузов. В состав делегации Рязанской области вошло 17 человек – представители РГУ имени С.А. Есенина, РГРТУ и Рязанского института филиала Московского политехнического университета.

В конкурсной программе было 7 этапов: «Автопортрет», «Блиц», «Правовая ситуация», «Профтест», «Изложение», «Ликбез», «Публичное выступление». Помимо этого прошли мастер-классы, лекции и «круглые столы».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 мая 2017 года
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