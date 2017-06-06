Рязанские налоговики рассказали о порядке уплаты налогов по форме 3-НДФЛ

В регионе 7,5 тысячи физических лиц представили свои декларации по доходам за налоговый период прошлого года. По ним исчислено налогов на сумму 72,3 млн. рублей, что превышает показатели прошлого года на 37%. Среди всех подавших декларации есть несколько рекордсменов. Один налоговый резидент рязанского региона показал годовой доход свыше одного миллиарда рублей. Отчитаться о доходах в обязательном порядке необходимо налогоплательщикам, получившим доходы от продажи имущества (жилья, автомобиля, земельного участка и пр.), находившегося в собственности не момент продажи менее трех лет, от сдачи имущества в аренду, от продажи доли в уставном капитале организации, а также, если имущество получено в порядке дарения от лица, не являющегося близким родственником. По начисленным на подобные доходы налогам следует расплатиться до 15 июля. В случае несвоевременной подачи декларации и несвоевременной оплаты налога предусмотрены штрафы. Жесткие рамки установлены только для тех, кто обязан подать декларацию. Все те, кто подает в налоговый орган документ с целью получения налоговых вычетов, могут сделать это в любое удобное для них время.