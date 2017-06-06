Кому работу? Полезную, стабильную, интересную

В системе образования региона свободно более 280 вакансий

Узнать о возможности трудоустройства будущие учителя и воспитатели смогли на областной ярмарке педагогических вакансий в РГУ имени С.А. Есенина. Ярмарка стала доброй традицией и важнейшей площадкой прямого контакта потенциальных работодателей с молодыми специалистами.

Конференц-зал заполнили студенты выпускных и старших курсов РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского педагогического колледжа. Студентка педколледжа Анастасия Шумилина через год станет дипломированным воспитателем. Еще на практике в детском саду Анастасия поняла, что хочет работать только по своей специальности, потому что она очень любит детей. Девушка уже готова выйти на работу, которая будет подходить ей по времени и месторасположению. Несмотря на скромный опыт, она уже уверенно чувствует себя в роли воспитателя и даже имеет собственные секреты.

– В нашей профессии самое главное – понимать детей, стать им другом, который будет общаться с ними на равных, – говорит Анастасия.

Всего в области свободно 280 вакансий в системе образования. На ярмарке студенты могли ознакомиться и подробнее узнать о многих из них. Со студентами встретились представители районов с наибольшей потребностью в кадрах: Рыбновского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Михайловского, а также представители муниципальных образований города Рязани.

С приветственным словом к студентам обратился ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев, министр образования региона Ольга Щетинкина, министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская.

Ольга Щетинкина отметила, что в школе молодых специалистов ждут все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ, стабильная заработная плата, гарантированный отпуск от 42 до 56 дней, а также различные льготы. Педагогов и воспитателей, устроившихся на работу, ждет единовременная выплата, размер которой в разных муниципалитетах колеблется от 10 до 100 тысяч рублей. Решается вопрос о предоставлении жилья и оплате коммунальных услуг молодым специалистам, работающим в сельской местности.

Для студентов предвыпускных курсов есть возможность заключить договор целевого обучения с последующим трудоустройством в конкретное образовательное учреждение. По условиям договора в течение оставшегося учебного времени им будет выплачиваться стипендия в размере 1000 рублей ежемесячно и предоставлена возможность практики.

Рыбновский район предложил студентам 13 вакансий в восьми городских и сельских школах. В пять из них можно свободно добираться из Рязани на работу благодаря хорошему транспортному сообщению. С этого года действует единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей молодым специалистам, устроившимся на работу в Рыбновский район. Учителям, начинающим свой карьерный путь, активно помогает «Школа молодого педагога», проводятся методические семинары.

– К молодым кадрам в нашем районе относятся положительно и охотно приглашают их на работу, – говорит ведущий специалист управления образования и молодежной политики Рыбновского района Елена Климова. – Я сама начинала работать в сельской школе сразу после окончания университета, помню, что справлялась хорошо и быстро защитилась на категорию. Если бы моих детей учил к молодой специалист, я была бы только рада.