Уходят поэты…

В 86 лет перестало биться сердце Лидии Александровны Симаковой

Гражданин, Патриот, Учитель… Уроженка Владимирской области, однако детство ее прошло в Рязани. Свыше 40 лет Л.А. Симакова преподавала – сначала в сельской, а затем в городской школе – русский язык и литературу. С 1995 по 1996 год работала на Рязанском приборном заводе. Лидия Александровна – член Союза литераторов России, автор книг «Россия, Родина моя», «Память».

Мещерский край, родимая сторонка,

Ты мне до боли в сердце дорога.

До горизонта – леса кромка…

Здесь Русь ковала гибель для врага.

Печаталась в коллективных сборниках, в местной периодике. Имеет награды – орден «Материнская слава» 3-й степени, медали.

Альтруист и оптимист в жизни, Лидия Александровна с энтузиазмом занималась общественной культурно-просветительской деятельностью, и прежде всего – в районном Совете ветеранов.

Надолго сохраним в наших сердцах свет улыбки Лидии Александровны Симаковой.

Памяти Л.А. Симаковой

С сердцем чистым, справедливым

Поэтическим пером

Ты служила честно Миру!

Сеяла вокруг Добро…

Ты детей Любви учила,

Дружбе… Мужеству в борьбе

За Отчизну, за Россию,

За грядущий светлый Век!

Коммуниста Честь достойно,

Ты сквозь бури пронесла!

Ты трибуном слыла знойным,

С огоньком по жизни шла!

Патриот… Учитель… Лирик…

Наш товарищ дорогой!!!

Будем помнить и гордиться

Столь возвышенной судьбой!

Майя Мартолина