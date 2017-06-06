Уходят поэты…

Гражданин, Патриот, Учитель… Уроженка Владимирской области, однако детство ее прошло в Рязани. Свыше 40 лет Л.А. Симакова преподавала – сначала в сельской, а затем в городской школе – русский язык и литературу. С 1995 по 1996 год работала на Рязанском приборном заводе. Лидия Александровна – член Союза литераторов России, автор книг «Россия, Родина моя», «Память».
Мещерский край, родимая сторонка,
Ты мне до боли в сердце дорога.
До горизонта – леса кромка…
Здесь Русь ковала гибель для врага.
Печаталась в коллективных сборниках, в местной периодике. Имеет награды – орден «Материнская слава» 3-й степени, медали.
Альтруист и оптимист в жизни, Лидия Александровна с энтузиазмом занималась общественной культурно-просветительской деятельностью, и прежде всего – в районном Совете ветеранов.
Надолго сохраним в наших сердцах свет улыбки Лидии Александровны Симаковой.
Памяти Л.А. Симаковой
С сердцем чистым, справедливым
Поэтическим пером
Ты служила честно Миру!
Сеяла вокруг Добро…
Ты детей Любви учила,
Дружбе… Мужеству в борьбе
За Отчизну, за Россию,
За грядущий светлый Век!
Коммуниста Честь достойно,
Ты сквозь бури пронесла!
Ты трибуном слыла знойным,
С огоньком по жизни шла!
Патриот… Учитель… Лирик…
Наш товарищ дорогой!!!
Будем помнить и гордиться
Столь возвышенной судьбой!
Майя Мартолина