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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Проверки на дорогах

00:01 / Актуально
Рязанскую технику на дорогах проверяют сплошным образом
Автор фото: Михаил Скрипников | Проверки на дорогах
Фото автора.

В регионе служба Гостехнадзора проводит операцию «Частник».

Инспекторы Гостехнадзора останавливают для проверки технику, которую необходимо регистрировать в этом ведомстве. Это трактора, квадроциклы, экскаваторы и пр. На нарушителей, которые ездят без прав, эксплуатируют технику без регистрации и без техосмотра, составляются протоколы, всем водителям выдаются памятки о порядке регистрации техники. Процент нарушителей небольшой, но инспекторы считают, что такие проверки следует проводить не менее трех-четырех раз за год.

– Техника, которую проверяют, разная, но всю ее необходимо регистрировать в Гостехнадзоре, – говорит министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов. – Проверяют не только частников, но и ту технику, которая эксплуатируется организациями ЖКХ, строительными фирмами. Штрафы за нарушения – от полутора тысяч рублей для частников до десяти тысяч для юрлиц. Но нарушают все-таки больше частники. Особенно много протоколов составляется в это время года на водителей квадроциклов.

Пост в селе Поляны. За полчаса инспекторы Гостехнадзора проверили два трактора. Если в первом случае все в порядке, то следующая машина вызывает массу вопросов. Трактор старый, явно разукомплектованный, когда в последний раз проходил осмотр, неизвестно, техталон отсутствует, а это уже серьезно. Страхового полиса ОСАГО тоже нет. Протокол составляется с описанием всех выявленных нарушений. Штраф по сумме некомплекта документов – 800 рублей.

– Засилья нарушителей на наших дорогах, конечно, нет, – рассказывает главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Рязанскому району Юрий Лукашкин. – Но попадаются нерадивые водители, у которых техника с серьезными недостатками. Частники часто собирают свои трактора из подручных запчастей, а это недопустимо. Бывает, кузова специальных машин имеют самую разнообразную конфигурацию, ни на одну действующую модель не похожую. Такое творчество «кулибиных» насколько интересно, настолько же и опасно, потому что от технологической конструкции, разработанной на заводе и лицензированной государством, отклоняться нельзя. Самоделки – вне закона.

Есть в борьбе с нарушителями и свои трудности законодательного характера. Штраф за просроченный техталон или его отсутствие составляет триста рублей, а стоимость прохождения самого осмотра – четыреста. Этот казус уже обсуждался на федеральном уровне, и видимо, в ближайшее время можно ожидать соответствующих поправок в административный кодекс.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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