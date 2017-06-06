Спортивный курьер

Щедрые форварды

В проходящем в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», чемпионате области по хоккею с мячом на малой, канадской, площадке разыгрались бомбардиры. В матче против «ВДВ» четырежды отличился форвард «Авангарда» Юрий Куликов, трижды – его товарищ по нападению Станислав Пекарский. Два гола в ворота «ВДВ» провел Денис Сухарев, один – Тахир Лукманов. В итоге – 10:1 в пользу «Авангарда». Более щедрыми оказались форварды «Сокола», забросившие в ворота «ВДВ» 21 мяч, а в свои пропустили только четыре. Пять раз поражал цель Михаил Трофимов, четыре – Владимир Баранов, по три мяча провели Александр Лукьянов и Алексей Паршиков. Дважды отличился Сергей Локтев, по одному мячу оказалось в активе Антона Шкапова и Артема Хавлука.

«Все еще впереди, – считает президент областной федерации хоккея с мячом Альберт Чугунов. – Многое решится в ближайшей очной встрече «Авангарда» и «Сокола». Окончательный итог этому противостоянию можно подвести по завершении турнира на кубок области, который начнется сразу после финиша областного чемпионата. Приглашаем всех любителей хоккея в «Олимпийский». Вход на матчи – свободный. Приходите, не пожалеете – вы увидите яркую, стремительную игру».

Следующие матчи чемпионата области состоятся в ближайшие субботу и воскресенье: 20 мая играют «Союз» и «Сокол» (начало – в 18.30), на следующий день встречаются «Авангард» и «ВДВ».

Не так страшен лидер…

В очередном матче первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») рязанцы принимали одного из лидеров соревнований – раменский «Сатурн». На 25-й минуте после прострела справа Евгения Маричева мяч заметался по штрафной «Сатурна», отскочил к Никите Жданкину, и тот поразил цель. После перерыва счет не изменился. «Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Мишин, 74), Скляров, Шахназаров (Елисеев, 90+), Морыганов, Маричев (Гамзатов, 79), Баульчев, Жданкин (Зайцев, 38), Ващенко, Абовян (Миронов, 22).

На послематчевой пресс-конференции Гарник Авалян, главный тренер ФК «Рязань», отметил: «Команды показали по-настоящему мужской футбол – волевой, с обилием голевых моментов. Увеличить счет могли Сергей Зайцев и Владислав Мещеряков, но после их ударов мячи прошли мимо цели. В свою очередь, соперники также не реализовали свои моменты. Борьба продолжалась до завершения основного времени и в компенсированное. Нам удалось отстоять победу».

Остальные матчи 23-го тура завершились так: «Арсенал-2» – «Динамо» – 1:0, ФК Калуга» – «Металлург» – 1:1, «Торпедо» – «Энергомаш» – 2:0, «Зенит» – «Авангард» – 0:2. «Рязань» после одержанной победы поднялась на седьмое место. Ближайший поединок наша дружина проведет дома, на стадионе «Спартак», 21 мая против идущего на десятой позиции брянского «Динамо».

Незапланированная ничья

В очередном туре чемпионата России по футболу среди женских клубов «Рязань-ВДВ» сыграла вничью с замыкающей турнирную таблицу «Дончанкой» из Азова на ее поле. Наша команда выступала в таком составе: Самсон, Алексанян, Беломытцева, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Алешичева, 63), Бойченко, Федорова, Данилова.

На 31-й минуте счет с пенальти открыли хозяйки поля. Второй тайм прошел с заметным территориальным преимуществом нашей команды. Активность «десантниц» принесла плоды: на 79-й минуте Надежда Колпакова попыталась прервать очередную атаку «Рязани-ВДВ», отдала пас на… набегавшую в штрафную хозяек поля Ольгу Бойченко, которая технично перекинула мяч через голкипера.

Константин Климашин, главный тренер «Рязани-ВДВ»: «Соперницы в первой же атаке заработали одиннадцатиметровой. Был ли он? Я со своей позиции не видел, но наша футболистка Марина Федорова утверждает – нарушения не совершала, соперница, мол, сама споткнулась. С нашей стороны были опасные моменты, но преодолевать такую насыщенную оборону мы пока не можем. В конце концов Ольге Бойченко удалось использовать ошибку хозяек, но этого хватило только для ничьей».

Памяти Юрия Борисова

Турниром на кубок области по футболу памяти мастера спорта СССР Юрия Борисова открылся летний спортивный сезон. На старт вышли четыре юношеских и пятнадцать взрослых команд.

Сообщаем результаты: «Рязань-М» – «Александр Невский» (6:4 – юноши, 4:1 – взрослые), «Дон» – «Спартак Фан» – 0:1, 0:7, «Добрыня» – «АМКА» – 0:4, «Чучково» – «Побединка» – 0:15, «Витязь» – «Цна» – 6:0, «Клуб болельщиков Спартака» – «Сасово» – 2:1, «Рыбное» – «Михайлов» – 1:2, «Спартак-Фан» – «Рязань-М» – 0:2, 1:4, «АЛекснадр-Невский» – «Дон» – 0:1, 2:1, «Михайлов» – «Водоканал» – 2:5, «Сасово» – «Цна» – 5:1, «Клуб болельщиков Спаратка» – «Витязь» – 0:7», «АМКА» – «Побединка» – 0:3, «Добрыня» – «Чучково» – 3:0.

В турнире на Кубок области по футболу началась стадия турнира плей-офф. 1/2 финала, юноши «Рязань-М» – «Александро-Невский» – 1:1, «Дон» – «Спартак-Фан» – 0:1. 1/4 финала, взрослые ­команды. «Побединка» – «Спартак-Фан» –1:2, «Клуб болельщиков Спартака» – «Водоканал» – 5:2, «Рязань-М» – «АМКА» – 2:3, «Витязь» –«Рыбное» – 5:2. 20-21 мая состоятся первые полуфинальные матчи среди взрослых команд – играют «Спартак-Фан» и «Витязь», «АМКА» и «Клуб болельщиков Спартака».