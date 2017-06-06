В Октябрьском районе живет немало ветеранских семей, где мужья – участники знаковых сражений Великой Отечественной войны, а жены – труженицы тыла

Среди них – Василий Федорович и Надежда Денисовна Гордеевы и Пожидаевы Павел Перфильевич и Надежда Андреевна. У каждой семьи – своя судьба, своя история.

Василий Федорович и Павел Перфильевич с первых дней войны ушли на фронт. Они были участниками Курской битвы, в которой получили ранения. После госпиталя снова вернулись в строй. За боевые заслуги награждены орденами и медалями.

Надежда Денисовна и Надежда Андреевна в это время трудились в тылу. Фотографии супругов сегодня размещены на Доске почета Октябрьского района «Они сражались за Родину!» в сквере на улице Горького.

Доска почета – знаковое место в районе. Это гордость рязанцев, на ней имена и фотографии тех, на кого равняются поколения. В преддверии празднования Дня Победы префектура Октябрьского округа вновь привела в порядок районную Доску почета. Сегодня на ней размещены 52 фотографии и добавлено 14 новых фотографий ветеранов, проживающих в районе. Эта работа ведется совместно с советом ветеранов Октябрьского района.

– Мы очень плодотворно работаем с префектурой района, во всем получая помощь и поддержку. Наши ветераны не остаются без внимания, сотрудники префектуры поздравляют с праздниками, знают, чем мы живем, всегда идут навстречу нашим просьбам. Мы искренне им благодарны, – говорит председатель совета ветеранов района ветеран труда Валентина Александровна Грачева.

За тем, какие фотографии на Доске почета необходимо обновить, что подправить, следят активисты ветеранской организации. Перед праздничными майскими днями доска была отремонтирована и покрашена, в прилегающем сквере проведены работы по благоустройству и озеленению.

Необходимо отметить, что к Доске почета на экскурсии приходят учащиеся близлежащих школ, размещенные на ней имена – это живая история Отечества, родного края, рассказывают которую нередко сами ветераны.