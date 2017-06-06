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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Работа на опережение

00:01 / Город и мы
Патрулирование пожароопасных территорий продолжается
Работа на опережение

Весенне-летний период – всегда напряженное время для тех, в чьи задачи входит предупреждать чрезвычайные ситуации. Слишком часто из-за нашей невнимательности и легкомысленности в это время случаются серьезные неприятности. Речь, в первую очередь, о пожарах, число которых резко увеличивается с приходом весны. Желающих поджечь сухую траву, несмотря на все предупреждения об опасности, по-прежнему немало.

Пожарная служба, органы власти давно работают на опережение чрезвычайных ситуаций. Вот и в этом году патрулирование пожароопасных территорий Октябрьского района началось заблаговременно. Карту наиболее «болезненных» в районе точек предоставили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. С последних чисел апреля, как только установилась сухая погода, бригада дежурных от префектур начала выезжать на осмотр территорий.

– Мы посмотрели, где чаще всего бывают палы травы, запросили информацию о возгорании в ЕДДС и в первую очередь именно туда направили свое внимание, – рассказывает префект района Александр Селиванов.

Работа ведется в сотрудничестве с полицией, вместе с дружинниками на осмотр территорий ежедневно выезжает сотрудник районного отдела внутренних дел. Во время одного из таких выездов был обнаружен пожар на свалке в Турлатове. Там загорелись покрышки от автомобилей БелАЗ, складированные в нарушение законодательства. Предприниматель, обслуживающий свалку, безусловно, понесет наказание. Но в тот момент главным было оперативно потушить огонь. Пожарные отреагировали мгновенно. В тушении была задействована городская спецтехника.

– В течение полутора суток мы были на постоянной связи с руководством управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Свалку удалось потушить, – говорит Александр Селиванов.

В майские праздники патрулирование пожароопасных территорий было усилено во исполнение поручений губернатора Рязанской области, особенно в первых числах месяца, когда в Рязань ненадолго пришла по-настоящему летняя жара. В эти дни благодаря такому дежурству был ликвидирован пожар возле путепровода в районе поселка Карцево. Он разгорелся рядом с железнодорожными путями. Потушить возгорание удалось в самые короткие сроки. Патрулирование продолжается и сегодня.

– Хочу еще раз обратиться к рязанцам с просьбой быть бдительными и ответственными за себя, свое здоровье и имущество, провести дополнительные беседы с детьми. С огнем шутки плохи, – призывает к осторожности префект.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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