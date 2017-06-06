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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В борьбе за чистоту и порядок

00:01 / Город и мы
Только за прошлый год в Октябрьском районе было ликвидировано 76 несанкционированных свалок

Тема утилизации твердых бытовых отходов в частном секторе пока, к сожалению, не теряет актуальности. В отличие от жителей многоквартирных домов, для которых задачу вывоза мусора чаще всего решает управляющая компания, владельцы частных домов должны самостоятельно заботиться о чистоте на прилегающей территории. Увы, обязанность эта не всегда исполняется, и стихийные свалки появляются то в одном, то в другом месте. Особую остроту эта тема приобретает по весне, когда под стаявшим снегом обнаруживается лежалый мусор, оставленный здесь нерадивыми горожанами.

На территории Октябрьского района расположено несколько поселков частной застройки. Один из наиболее проблемных в смысле чистоты территории – на улице Боголюбова. Здесь, помимо жилого фонда, находится старое городское кладбище. Поддерживая захоронения близких в порядке, рязанцы оставляют весь мусор за оградой кладбища. В результате каждый год на улице Боголюбова образуется несанкционированная свалка, уборка которой становится заботой районной префектуры.

– Только за прошлый год мы вывезли 76 таких свалок, – рассказывает префект Александр Селиванов, – чего только на эти стихийные свалки не выбрасывают: и мебель, и автомобильные покрышки, и строительный мусор, и отработавшую бытовую технику. Мы боремся с такими свалками всеми доступными методами.

В «Правилах благоустройства территории муниципального образования — город Рязань», утвержденных решением городской Думы, говорится о недопущении захламления прилегающей территории отходами производства и потребления, собственникам частных жилых домов запрещается складывать на прилегающей территории вне землеотвода строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые вещи.

Несоблюдение этих правил ведет к административной ответственности, выплате штрафов. Чтобы избежать неприятных последствий, с жителями района проводятся регулярные сходы, встречи и беседы. В префектуре уверены, что эти усилия принесут свои плоды, ведь это так естественно и приятно – жить в чистом доме, чистом районе, чистом городе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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