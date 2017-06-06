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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Виртуальный обман

00:01 / Общество
Есть ли способы защиты от мошенников в интернет-пространстве

Интернет значительно облегчил людям возможность общаться друг с другом и в режиме «online» получать доступ к любой информации. Но виртуальное пространство в своих корыстных целях научились использовать и злоумышленники. Они при помощи различных преступных схем пытаются обманывать людей и присваивают таким образом себе их денежные средства. Подобных фактов в нашей жизни становится все больше.

В полиции этот тезис подтверждают. С массовым внедрением в нашу жизнь смарт­фонов, планшетов и компьютеров у злоумышленников появилась возможность похищать личную информацию граждан и использовать ее в целях наживы, и они эту возможность используют довольно успешно. Людям звонят по телефону или присылают sms, представляясь службой банка и под каким-нибудь предлогом просят назвать последние четыре цифры и pin-код банковской карты. У доверчивых граждан после этого денежные средства с банковской карты исчезают.

– При подобном обращении обязательно нужно перезвонить в банк, причем не по номеру телефона, который указывают злоумышленники в sms-сообщении, а по телефону из справочника, – говорит начальник уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани Денис Малахов. – Полицейские через СМИ постоянно предупреждают граждан о том, чтобы вели себя сдержаннее в распространении личной информации, но пока эти профилактические меры помогают слабо. А преступники тем временем, проявляя чудеса изобретательности, придумывают новые мошеннические схемы и обманывают граждан.

Зачастую граждане сами провоцируют подобные ситуации, оставляя на своих аккаунтах в Интернете подробную информацию о себе и своем месте жительства, благосостоянии и планах, например, по покупке автомобиля или квартиры. Да еще иллюстрируют все это фотографиями. Таким образом они информируют злоумышленников, что у них на банковских картах имеются крупные денежные средства.

В этом году участились случаи взлома аккаунтов социальных сетей и электронной почты. От имени владельцев аккаунтов мошенники собирают средства на помощь тяжелобольным, предоставляя для сбора денег номера банковских карт, и занимают деньги у людей, которые находятся в списке друзей владельца аккаунта. Подобный случай произошел и с вашим покорным слугой.

Моим друзьям была разослана информация о том, что мне срочно нужны 12 тысяч рублей, завтра я получу перевод и со всеми рассчитаюсь. Тем, кто был готов мне помочь, отправили номер банковской карты. Коллеги по работе, знающие о том, что я не занимаю день­ги в Интернете, тут же мне перезвонили и уточнили информацию. Благодаря бдительности коллег с момента взлома аккаунта до обнаружения факта мошенничества прошло всего несколько минут. Я поменял пароль и ввел опцию входа в аккаунт через код по телефону. С тех пор не взламывают, но в полиции подтвердили, что для Рязани это массовое явление. Также в последнее время мошенники активизировались на рынке продаж. Выманивают у граждан номера банковских карт и списывают с их счетов крупные суммы денежных средств.

По словам Дениса Малахова, в ходу и традиционные схемы мошенничества. Молодые люди совершают поквартирный обход и представляются бабушкам работниками собеса или центра социальной поддержки населения. Злоумышленники в курсе последних принятых властями решений, хорошо владеют речью и знают, как расположить к себе граждан. Пока один человек разъясняет бабушке порядок получения надбавки к пенсии, другой в это время шарит по квартире. Как правило, вещи и бытовую технику они не берут. Мошенников интересуют драгоценности и денежные средства.

В подобных ситуациях полицейские рекомендуют гражданам приглашать к себе соседей, звонить родственникам или в отдел соцзащиты, чтобы уточнить, работают ли там пришедшие в квартиру с благой вестью люди или они мошенники.

Точка зрения

Денис Малахов,
начальник уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани:

– При необходимости покупки или продажи имущества через объявление в сети Интернет (сайты: «Авито», «Автору» и др.) не нужно перечислять денежные средства в виде предоплаты, лично не убедившись о наличии данного имущества и необходимых на него документов. При этом по телефону ни в коем случае нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли, в том числе совершать какие-либо операции через банкоматы «под диктовку» другого лица. Получив SМS-сообщение с незнакомого номера о том, что на ваш счет поступил платеж, немедленно проверьте баланс. Обращайте особое внимание на абонентские номера, с которых приходят SМS-сообщения или телефонные звонки от лиц, представившихся работниками банка. Злоумышленники при этом используют стандартные одиннадцатизначные номера операторов сотовой связи, также имеются случаи использования злоумышленниками федеральных многоканальных номеров – 8-800-ххх-хх-хх.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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