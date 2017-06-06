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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ключевые направления

00:01 / Из официальных источников
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава региона Николай Любимов обсудили ход исполнения Майских указов Президента РФ в Рязанской области и основные показатели социально-экономического развития региона

«Реализация указов главы государства является безусловным приоритетом региональной политики. Мы последовательно работаем для того, чтобы не только сохранить устойчивость экономики и социальной сферы, но и достичь положительной динамики, вывести регион на качественно новый уровень развития, повысить качество жизни людей, уровень комфорта и благополучия», – подчеркнул Николай Любимов.

В Рязанской области к 2017 году по сравнению с 2012 годом заработная плата работников бюджетной сферы выросла, в зависимости от категорий, от 20% до 240%. Повышение затронуло порядка 43 тыс. человек. В 2017-2018 годах на эти цели дополнительно планируется направить более 5 млрд. 300 млн. рублей.

По словам Николая Любимова, ключевым направлением является развитие экономики, в первую очередь – за счет привлечения инвестиций, потому что это позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивать достойную заработную плату, то есть выполнять то, что заложено в Майских указах Президента РФ. «Задача решается по нескольким направлениям, таким как улучшение качества деловой среды за счет взаимодействия с бизнес-сообществом и всеми профильными общественными объединениями; активное и грамотное продвижение возможностей региона; совершенствование инвестиционной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства; стимулирование модернизации действующих производств; подготовка специалистов, востребованных на рынке труда», – сказал глава региона. Он подробно проинформировал Полпреда Президента РФ о работе по присвоению статуса территории опережающего развития пос. Лесной Шиловского района. В 2018 году вопрос по созданию ТОСЭР планируется решить в Касимовском и Скопинском районах. «Это позволит реализовать перспективные инвестиционные проекты, за счет этого обеспечить развитие этих муниципальных образований, улучшить качество жизни людей», – отметил Николай Любимов.

В регионе эффективно развивается сельское хозяйство. В числе первоочередных задач – создание на территории региона системы глубокой переработки зерна, масличных культур, сахарной свеклы, молочной и мясной продукции. В растениеводстве будет продолжена реализация инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Рыбновском, Пронском, Ухоловском, Касимовском районах, что позволит увеличить производство овощей. Еще одним важнейшим направлением развития АПК, по словам Николая Любимова, является вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее не обрабатываемых земель. За последние 3 года введено почти 100 тыс. га, в ближайшие 2 года этот показатель планируется удвоить.

Говоря об обеспечении жильем, глава региона отметил, что в Рязанской области с 2013 года на переселение из аварийного фонда направлено свыше 3 млрд. рублей, расселено 6,5 тыс. человек. Область досрочно в полном объеме выполнила программу, заняв 3 место среди субъектов РФ.

Одной из первоочередных задач остается сохранение положительной динамики в демографии, в том числе за счет повышения качества и доступности медицинской помощи. «Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В первую очередь, это строительство комплекса клинической больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани на 540 мест. Завершить работу планируется в 2019 году. Продолжается также создание сети ФАПов в сельских районах. Будет построен военный госпиталь. В поликлиниках будет внедряться новая система, которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и, наоборот, увеличить время, которое врач может уделить пациенту», – сказал врио губернатора.

Для детей 3-7 лет будет сохранена доступность дошкольного образования, а также увеличено количество мест в детских садах для детей раннего возраста. «С этой целью уже в этом году мы откроем новый детский сад в микрорайоне Семчино г. Рязани на 220 мест и 9 групп в действующих дошкольных учреждениях. Будут капитально отремонтированы детские сады в Клепиковском, Пронском, Сасовском, Старожиловском, Шиловском районах, и в г. Касимове», – отметил Николай Любимов.

Участие Рязанской области в реализации мероприятий федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» позволило создать 2825 новых мест в общеобразовательных организациях за счет открытия трех новых школ в г. Ряжске (800 мест), р.п. Кадом (600 мест), в с. Октябрьское Пронского района (250 мест) и капитального ремонта двух школ в г. Рязани (1175 мест). В результате сократилась доля школ, работающих в две смены, с 9% до 8,1%. «В этом году должны быть введены в строй новые школы в микрорайоне Дашково-Песочня г. Рязани и в с. Ильинка Скопинского района», – сказал глава региона. Планируется, что к 2020 году на односменный режим обучения перейдут ученики 1-4 классов, к 2025 году – школьники 5-9 классов.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил, что необходимо продолжить последовательное исполнение Майских указов главы государства В.В. Путина, в зоне особого внимания должен находиться вопрос о повышении заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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