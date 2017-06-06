Вести районов

СПАССК. В районном центре благоустроят шесть дворовых территорий многоэтажных домов и создадут новый парк рядом с центральным пляжем города. Эти проекты реализуют благодаря вступлению в федеральную программу «Формирование современной городской среды». В благоустройство дворов входит минимальный перечень работ: асфальтирование и освещение территории, установка лавочек и урн. Новый парк появится у центрального пляжа города, напротив бывшей воинской части. С этого места открывается прекрасный вид на Старую Рязань, поэтому основной идеей стало создание аллеи, посвященной защитникам Старой Рязани. Предполагается развить легенду, что жители Старой Рязани спасались от нашествия монголов за рекой, то есть на территории Спасска, откуда и его название, и сделать новый парк туристическим объектом. Здесь будут выложены дорожки тротуарной плиткой, проведено освещение, установлены лавочки. Изюминку парка – арт-объект – готовит известный художник Вадим Овсянников. До 1 июля все дизайн-проекты дворовых территорий и парка утвердят общественная комиссия и жильцы домов, потом пройдут торги по выбору подрядных организаций, и до 1 сентября все работы должны быть завершены.

СОКОЛОВКА. К акции «Добрые крышечки», проходящей по всему региону, присоединился мурминский детский сад «Теремок». С апреля до середины мая его воспитатели, дети и родители собирали чисто вымытые пластиковые крышки. Всю «добычу» они передали сотрудникам «Экологического рязанского альянса», ставшего инициатором этой акции. Впоследствии крышки отправятся на переработку, а полученные средства пойдут на закупку спортивного инвентаря или профориентацию для воспитанников интернатов по всей области.

САРАИ. Пятеро сараевцев участвовали в Вахте Памяти в деревне Лескино Гагаринского района Смоленской области на месте героической гибели лыжного батальона 29-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. В неравном бою с фашистскими захватчиками погибли и два уроженца Сараевского района – Андрей Хабаров и Дмитрий Овчинников. Группу возглавил Виктор Баранов, руководитель музея боевой и трудовой славы Сараевской средней школы. Они приняли участие в раскопках на поле боя лыжного батальона, встретились с поисковиками отряда «Рейд» и Аллой Костаревой – дочерью командира лыжного батальона Николая Костарева, посетили места захоронений найденных останков погибших лыжников и мест воинской славы, посадили аллею героев. На месте раскопок сараевцы нашли некоторые предметы времен Великой Отечественной войны, в частности – немецкую каску, которую в числе других раритетов передали в музей Сараевской школы.

ПРОНСК. Ансамбль русской песни «Сударики» из Новомичуринской детской школы искусств принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Открытые страницы» и стал лауреатом второй степени, а солистка ансамбля Анастасия Кузнецова стала лауреатом конкурса первой степени. Дипломами первой степени отметили Устину Ижболдину и Алину Федорину.