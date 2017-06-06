Отчитался – заплати

Рязанские налоговики рассказали о порядке уплаты налогов по форме 3-НДФЛ

Уже сейчас 7,5 тысячи физических лиц в регионе представили свои декларации по доходам за налоговый период прошлого года. По ним исчислено налогов на сумму 72,3 млн. рублей, что превышает показатели прошлого года на 37%. Среди подавших декларации есть несколько рекордсменов. Так один налоговый резидент показал годовой доход свыше одного миллиарда рублей.

Отчитаться о доходах в обязательном порядке необходимо налогоплательщикам, получившим доходы от продажи имущества (жилья, автомобиля, земельного участка и пр.), находившегося в собственности на момент продажи менее трех лет, от сдачи имущества в аренду, от продажи доли в уставном капитале организации, а также если имущество получено в порядке дарения от лица, не являющегося близким родственником. По начисленным на подобные доходы налогам следует расплатиться до 15 июля. В случае несвоевременной подачи декларации и несвоевременной оплаты предусмотрены штрафы. Жесткие рамки установлены только для тех, кто обязан подать декларацию. Все те, кто подает в налоговый орган документ с целью получения налоговых вычетов, могут сделать это в любое удобное для них время.

В текущем году декларационная кампания имеет ряд особенностей. Так, больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Налоговая инспекция самостоятельно начислит налог в составе единого налогового уведомления, направив его плательщику, со сроком погашения до 1 декабря. Кроме того, с этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи недвижимости существенно ниже его реальной стоимости, то есть менее 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.

Конечно же, существуют разнообразные льготы, полный перечень которых находится в свободном доступе на сайте налогового ведомства. Самый удобный способ воспользоваться ими – завести свой собственный «личный кабинет налогоплательщика» на сайте и получить доступ ко всей своей персональной налоговой информации. По налогу на имущество физических лиц предусмотрено 15 льготных категорий граждан. По земельному налогу льготы для физических лиц установлены органами муниципальных образований. Льготы по транспортному налогу весьма многочисленны. Одной из последних стала отмена налога с 2015 года в случае, если транспортное средство зарегистрировано в системе «Платон».