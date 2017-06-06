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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Шаг вперед

00:01 / Общество
В Рязани проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер
Автор фото: Елена Серебрякова | Шаг вперед
Фото автора.

Площадкой для его проведения стал Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. В финале олимпиады участвуют представители сорока регионов России. В течение трех дней им предстоит выполнить комплекс профессиональных заданий, состоящих из теоретического теста, экзамена по английскому языку, оценки коммуникативных навыков и исполнения профессиональных манипуляций. Практическая часть олимпиады пройдет на базе Центра симуляционного обучения вуза.

Победителей определит квалифицированное жюри, в составе которого практикующие специалисты и преподаватели из Рязанской, Московской, Тульской, Владимирской, Липецкой областей.

Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Пономаренко отметил, что олимпиады профмастерства для среднего медицинского звена проходят в России уже 11 лет. В РГМУ имени И.П. Павлова конкурс проходит на самых современных симуляционных тренажерах, что дает возможность его участникам получить высококвалифицированное обучение.

Кроме того, во время «круглых столов» студенты смогут обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом и сделать шаг вперед во всей системе подготовки по специальности «Сестринское дело».

– Наш вуз второй год подряд стал площадкой для проведения финала Всероссийской олимпиады среди будущих медсестер. Это говорит об уровне нашего образования и качестве проведения первого конкурса, – отметил ректор РГМУ имени И.П. Павлова Роман Калинин. – Такая высокая оценка дает нам стимул работать еще лучше.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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