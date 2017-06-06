Когда моя «Семья» со мной

Подарки детям дарит не только Дед Мороз

В Рязанском комплексном центре социального обслуживания населения прошла благотворительная акция «Продукты – в помощь маме».

Это федеральный проект, осуществляемый благотворительным фондом «Русь» совместно с министерством соцзащиты Рязанской области. В проведении акции участвовали министр соцзащиты Рязанской области Денис Боков, волонтеры и многодетные семьи.

Цель данного проекта – помочь многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В основном семьи получают продукты питания. Без пакетов, полных продовольствия, из центра «Семья» никто не уходит. В этот раз продуктовый набор состоял из кисломолочных продуктов: йогуртов, сырков, сметаны, кефира. Семьи, воспитывающие более трех детей, получили увеличенный набор продуктов.

– Наша акция уже стала регулярной, мы проводим ее каждый месяц. В этот раз участниками проекта стали 570 семей, – подчеркнула Оксана Владимировна Бурягина, заместитель директора центра «Семья».

Благотворительная акция «Продукты – в помощь маме» для многих рязанских семей стала необходима.

– Нам позвонили, сказали, что проводится акция. Мы с дочкой приехали с другого конца города. У нас сейчас папа учится, так что такая помощь точно лишней не будет, – рассказала Евгения Боровская, молодая мама.

Мария Жарикова