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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Местной инициативе – зеленый свет

00:01 / Общество
Укрепление системы общественного самоуправления сегодня в приоритетах региональной власти
Автор фото: Александр Королев | Местной инициативе – зеленый свет
Фото: Александр Королев.

Вчера в Шиловском районе Рязанской области с рабочей поездкой побывал Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Посещение региона носило инспекционный характер. Положением дел в области Полпред в целом остался доволен. Он хорошо оценил работу руководства области в части эффективного расходования бюджетных средств, подготовки к вхождению в федеральные программы, поддержки инициатив с мест.

Вместе с главой региона Николаем Любимовым Александр Беглов посетил недавно построенный детский сад в Шилове, принял участие во всероссийской акции «Лес Победы», посетил ведущее предприятие района «АСТОН Крахмало-продукты», осмотрел требующий ремонта большой дом культуры в поселке Лесном. Основная цель приезда Полпреда Президента в ЦФО была изучить, как в регионе выполняются указы и поручения главы государства, какая федеральная помощь необходима области для реализации собственных инициатив. По мнению Александра Беглова, указы и поручения главы государства в регионе выполняются как положено, а региональные инициативы по улучшению качества жизни людей хорошо воспринимаются федеральным центром и находят поддержку (речь идет, в первую очередь, о таких насущных вопросах, как строительство новых школ и ремонт дорог).

Однако во время нынешнего приезда Полпреда Александра Беглова в Рязанскую область на первый план вышла и еще она важнейшая сегодня тема – поддержка инициатив с мест и развитие территориального общественного самоуправления. Об этом шла речь на прошедшем в Шилове заседании совета муниципальных образований Рязанской области, участие в котором приняли Александр Беглов и Николай Любимов. Сегодня роль ТОСов в жизни как отдельно взятого города или поселка, так и в жизни региона в целом сложно переоценить. Территории общественного самоуправления выступают связующим звеном между властью и людьми, помогают им лучше слышать и понимать друг друга. Сегодня в Рязанской области создано более шести десятков территориальных органов общественного самоуправления, большинство из них сосредоточены в областном центре. Но региональная власть намерена развивать и поддерживать это направление.

– ТОСы должны быть крепкими, их должно быть много, они должны быть активны, – сказал, выступая на совещании, глава региона.

По словам Николая Любимова, важность работы ТОСов в том, что активисты общественного самоуправления способны аккумулировать и доносить до власти реальные нужды жителей своих территорий. Они же осуществляют обратную связь: взаимодействуя с властью, могут разъяснить в доступной форме ее решения людям. Николай Любимов особо отметил, что взаимодействие власти и ТОСов должно вестись ежедневно. При принятии каких-либо решений власть обязана советоваться с людьми.

– Власть обязана слушать и слышать, что нужно людям на местах. Что нужно делать в том или ином дворе: поставить детскую площадку, организовать парковку, сделать лавочки, – должны решать сами жители, – подчеркнул Николай Любимов.

В свою очередь, Александр Беглов во время общения с активистами территориального общественного самоуправления сказал, что работа в ТОСах может быть весьма полезна молодежи, желающей в дальнейшем связать свою судьбу с работой в муниципальных или государственных структурах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 88 (5375) от 18 мая 2017 года
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Из официальных источников
Ключевые направления
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава региона Николай Любимов обсудили ход исполнения Майских указов Президента РФ в Рязанской области и основные показатели социально-экономического развития ...
По материалам официального сайта Правительства области
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