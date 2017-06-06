В поисках сокровищ

Коллекции живописи муниципальных музеев остаются мало изученными

Сегодня – Международный день музеев. На протяжении 40 лет он отмечается более чем в 150 странах мира. К этому празднику все музеи готовятся по-особому: бесплатно открывают свои двери для посетителей и презентуют гостям необычные экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы… Конечно, цель праздника – не просто привлечь в залы музеев больше молодежи, научить их ценить историю, но и обратить внимание общества на проблемы, которые испытывают хранилища культурных ценностей.

В прошлом году у Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина появился проект – цикл выставок «Художественные собрания муниципальных музеев». Он знакомит жителей Рязани с интересными, но малоизвестными и редко экспонируемыми произведениями искусства в районах области. Муниципальные музеи – чаще всего краеведческие, поэтому художественные собрания в их коллекциях почти не изучены.

– Не хватает специалистов, которые могли бы в полной мере оценить художественный уровень произведений, – говорит заместитель директора по научной работе областного художественного музея Ирина Денисова. – Когда наш проект только затевался, мы хотели помочь музеям исследовать их собрания, сделать экспозиционное оформление работ. Но, к сожалению, проект не получил финансовой поддержки, поэтому в полной мере не реализуется. В течение года мы по плану открываем 65 экспозиций – на выставочную деятельность нам выделяются субсидии. И лишь малую часть этих средств мы можем позволить себе вложить в проект.

В основе первой выставки из цикла «Художественные собрания муниципальных музеев» была коллекция советской графики Захаровского краеведческого музея. А до 23 мая в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» можно увидеть произведения Желанновского краеведческого музея. Многие из них удалось сохранить благодаря его директору Николаю Панину, к сожалению, ушедшему из жизни. Одну из работ он забрал однажды из Шацкой библиотеки перед тем, как там затевался ремонт. Позже выяснилось, что это дипломная работа Людмилы Дунаевой, которая считалась долгое время пропавшей и была отправной точкой в творческом пути художника.

Многие произведения муниципальных музеев находятся в плохом состоянии из-за отсутствия надлежащих условий хранения. На реставрацию нужны немалые деньги.

– Мы можем лишь провести работы по аварийному укреплению живописи. На четырех из представленных на выставке работ Желанновского музея краска еле держалась. И чтобы она до конца не осыпалась, нашему реставратору пришлось ее укреплять, – объясняет Ирина Денисова. – О ближайших планах, касающихся выставочной деятельности проекта, говорить пока сложно. Нужно выезжать в районы, подробно изучать коллекции музеев. Произведения живописи, представляющие для нас особую художественную ценность, встречаются в муниципальных музеях не так часто. Возможно, попробуем в будущем показать рязанцам декоративно-прикладное искусство районных музеев. Надеюсь, получатся интересные экспозиции.