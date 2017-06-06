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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В домах рязанцев началось плановое отключение горячей воды

09:01 / Актуально
На объектах теплоснабжения областного центра приступили к подготовке к отопительному сезону
В домах рязанцев началось плановое отключение горячей воды

С середины мая в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры Рязани в плановом порядке приостанавливается подача горячего водоснабжения для проведения профилактических мероприятий в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое предоставляет график отключений.

В частности, согласно графику плановых отключений, будут выполняться испытания тепловых сетей, профилактическое обслуживание и ремонт муниципальных котельных и центральных тепловых пунктов. В домах, подключенных к индивидуальным источникам теплоснабжения, сроки проведения ремонтно-профилактических работ, связанных с отключением ГВС, устанавливаются управляющими организациями, которые их обслуживают.

Сведения о сроках отключения горячей воды должны своевременно размещаться на информационных стендах в подъездах жилых домов. Рязанцы могут уточнить данные по каждому объекту на официальных сайтах администрации и МУП «РМПТС», а также в своих управляющих компаниях, товариществах собственников жилья и жилищных строительных кооперативах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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