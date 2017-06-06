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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани на улице Мюнстерской на сегодня закрыто движение транспорта

09:10 / Актуально
В Рязани на улице Мюнстерской на сегодня закрыто движение транспорта

Движение транспорта по этой улице закрыто с 8.00 до 20.00, сообщается на сайте администрации Рязани. Изменения связаны с проведением в этот день Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» на площадке гостиничного комплекса «Старый город».

Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать временные изменения при определении своего маршрута передвижения.

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» состоится в Рязани впервые. По данным организаторов проекта, за шесть лет его реализации прошло 54 региональных этапа, которые объединили 47 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 13 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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