Рязанские предприятия представили свою продукцию в Москве на международной выставке «Металлообработка – 2017»

В экспозиции – около 1000 экспонентов из 33 стран мира

Делегацию Рязанской области на 18-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – «Металлообработка – 2017» возглавил первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин.

Участников приветствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, руководители всероссийских профессиональных общественных объединений, высших учебных заведений.

Выставка «Металлообработка – 2017» проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Она проходит с 15 по 19 мая в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» и является крупнейшим в России выставочным проектом в области станкостроения. В экспозиции – интеллектуальные станочные системы, высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование нового поколения, современные комплектующие и инструменты. Широко продемонстрированы возможности и достижения отечественных производителей в части конкурентоспособного импортозамещения товаров, внедрения новейших технологии, перспективных разработок и инвестиционных проектов. В числе ведущих российских станкостроительных предприятий продукцию представили производители Рязанской области АО «ГРПЗ», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО «САСТА», ООО «Рязанская станкостроительная компания», ООО «Рязанский станкозавод», входящий в состав ООО «СТАН».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил усилия руководителей четырех регионов страны, в числе которых Рязанская область, принимающих самое активное участие в формировании станкостроительных кластеров и новых производств наукоемкой, высокотехнологичной, станкоинструментальной продукции. Глава минпромторга России ознакомился с выставочной экспозицией, в том числе стендом ООО «СТАН», высоко оценив разработку рязанских специалистов. Министру продемонстрировали современный станок, который не уступает, а по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги, применяемые в ОПК и в сфере железнодорожного сообщения.

В ходе выставки первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин отметил: «В регионе сконцентрирован ряд крупнейших машиностроительных предприятий, обладающих высоким потенциалом и выпускающих качественную продукцию. Поддержка станкостроения была и остается одним из приоритетов промышленной политики области».

Было подписано соглашение между ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ООО «СТАН» по сотрудничеству в сфере импортозамещения в станкоинструментальной отрасли, предусматривающее поставку нескольких десятков обрабатывающих центров для авиастроительных предприятий.

Источник: сайт правительства Рязанской области