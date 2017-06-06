Глава рязанского региона Николай Любимов поздравил жителей области с Международным днем музеев

В поздравлении глава региона отметил, что сегодня музеи являются не только центрами сохранения и популяризации великого историко-культурного наследия нашего Отечества, достояния наших выдающихся земляков, но и успешно выполняют одну из важнейших задач по патриотическому воспитанию современного поколения. Музейные работники ведут большую научную работу, активно участвуют в создании интересных образовательных программ, в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала региона.

В настоящее время в Рязанской области уделяется серьезное внимание поддержке музеев, укреплению их материально-технической базы, созданию необходимых условий и возможностей для того, чтобы сотрудники этих учреждений могли в полной мере представить жителям и гостям региона богатейшую историю Рязанского края, уникальные образцы культуры и искусства, народного творчества, ценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых предшественников, прославивших нашу Родину. В областном центре строится современный музейный центр, где разместится Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Ведется работа над созданием центра А.И. Солженицына в Рязани и центра А.А. Тарковского в Путятинском районе. Мы продолжим реализовывать намеченные планы по развитию Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, музея-усадьбы И.П. Павлова, музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское Спасского района и многих других.

Уважаемые сотрудники музеев! Благодарю вас за преданность своему делу, высокий профессионализм, по-настоящему подвижнический труд, который способствует возрождению духовности в обществе, сохранению лучших культурных традиций, повышению туристической привлекательности Рязанской области.

В день профессионального праздника желаю всем новых творческих успехов, интересных открытий, крепкого здоровья, мира и благополучия!