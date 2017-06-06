В Рязанской области проходит акция «Продукты в помощь маме»

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, вчера в комплексном центре «Семья» прошла благотворительная акция «Продукты в помощь маме». «Продукты в помощь маме» - программа поддержки семей с детьми, которая стала возможной благодаря фонду продовольствия «Русь», поставляющему в Рязанскую область бесплатно кисломолочную продукцию для семей с детьми. Акция проходит при поддержке правительства Рязанской области и Ассоциации уполномоченных по правам ребенка.

В рамках акции дважды в месяц для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетных малообеспеченных семей, неполных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью) организуется раздача бесплатных кисломолочных наборов.

Вчера продукты получили 570 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего с начала года помощь получили около трех тысяч семей.

Министр социальной защиты населения области Денис Боков, который присутствовал во время проведения акции, подчеркнул, что в дальнейшем количество семей, участвующих в проекте, будет увеличено.

Фото Марии Жариковой