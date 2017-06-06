ХК «Рязань» заключил контракт с 24-летним защитником Давидом Мнацяном

Последней командой его был белорусский ХК «Гомель»

О новичке рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов. Мнацян (родился 12 февраля 1993 года) – воспитанник омского «Авангарда». Однако за команду воспитавшего его клуба игрок обороны играл только в юношеских первенствах. Начать профессиональную карьеру Давид предпочел в Казахстане, в «Арлане» и «Казцинк-Торпедо-2». Затем в его карьере были «Кристалл» и «Кристалл-Юниор» (обе – Саратов), «Молодая гвардия» (Донецк), нижнетагильский «Спутник», «Зауралье» из Кургана.

Сезон-2016/2017 Мнацян провел в чемпионате Беларуси, выступая за ХК «Гомель». Принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил одну шайбу, сделал 8 результативных передач, получил 102 минуты штрафа при показателе полезности «+11». ХК «Гомель» выбыл из борьбы за титул на стадии полуфинала.

В хоккейном мире известен старший брат Давида – Самвел, последние два сезона выступавший в КХЛ в составе «Адмирала» из Владивостока.