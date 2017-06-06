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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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ФК «Рязань» сыграл вничью с «Чертаново»

10:17 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в перенесенном матче 20-го тура в Москве ФК «Рязань» сумел дважды поразить ворота «Чертаново». В свою очередь, столько же раз «горожане» не сумели уберечь свои владения от атак соперников.

Еще по ходу первого тайма домашнего матча с «Сатурном» попросил замену Никита Жданкин. В столице бомбардира не было даже в заявке. Таким образом, на финише сезона ФК «Рязань» из-за травм лишился всех системообразующих игроков центральной оси – Юрия Кулешова, Эльбруса Танделова и Никиты Жданкина. Молодежь, выходящая на поле, в полной мере заменить лидеров не может. Особенно это было заметно в первом тайме, когда гости не создали острых моментов у ворот москвичей. Вспомнить можно разве что штрафной в исполнении Кирилла Морыганова – вратарь «Чертаново» Ломаев выудил мяч из нижнего угла. Москвичи тоже не блистали, но на гол наиграли. Хозяева вспороли оборону «горожан» прямо по центру, завершил комбинацию ударом в дальний угол Глушенков.

После перерыва ФК «Рязань» добавил в активности. До поры дивидендов это не приносило, наоборот, чертановцы стали чаще беспокоить Сергея Правкина.

Минут за десять до финального свистка Сергей Зайцев отвоевал мяч у защитников «Чертаново». Мяч через Владислава Мишина был доставлен Евгению Маричеву, который четко поразил ближний угол. А на 88-й минуте Маханур Гамзатов подкараулил отскок и метров с 20-ти запустил мяч в дальнюю «девятку».

Но не успели рязанцы порадоваться, как Бортасевич закрутил мяч со штрафного по недосягаемой для Правкина траектории, а забытый на дальней штанге Сарвели шансов нашему вратарю не оставил. 2:2

ФК «Рязань» нагнал идущий 6-м ФК «Калуга» - у обеих команд по 30 очков – но уступает ему по дополнительным показателям. Очередной матч «горожане» проведут 21 мая, когда на своем поле примут «Динамо» из Брянска. Начало игры в 16.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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