Футболистки «Рязани-ВДВ» в составе юниорской сборной России обыграли соперников из Португалии

Юниорская сборная России U-17 стала третьей на Турнире Развития УЕФА, завершившемся в Португалии, сообщает сайт регионального министрества молодежной политики, физкультуры и спорта. В составе российской сборной выступали футболистки «Рязани-ВДВ» Анастасия Фетисова, Елизавета Лазарева и Елена Зубкова.

В заключительный день соревнований сборная России, до этого уступившая турчанкам и шведкам, встречалась с хозяйками турнира. Команда Португалии считалась фаворитом, но встреча прошла с преимуществом россиянок, которым удалось забить единственный в этой игре мяч.

Анастасия Фетисова провела на поле полный матч. А вот Лазарева и Зубкова, задействованные в предыдущих играх, на сей раз остались в запасе. Отметим, что в дубле «Рязани-ВДВ» наставником девушек является Владимир Спиридонов.

Сборная России заняла третье место в квартете участников Турнира развития, опередив Португалию по результату личной встречи. А победителем стала команда Швеции, выигравшая все три свои матча.