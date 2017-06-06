В Рязани реализуется проект «Октябрь, перезагрузка»

Выездное совещание по этой теме провел глава администрации областного центра Олег Булеков

Как сообщает сайт администрации Рязани, Олег Булеков побывал в культурно-досуговом центре «Октябрь», где провел выездное рабочее совещание, основной темой которого стал проект «Октябрь, перезагрузка». Проект предусматривает корректировку направленности работы центра, реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» и благоустройство прилегающей территории.

В обсуждении предложений приняли участи депутаты областной и городской Думы, руководители профильных структурных подразделений. Заместитель главы администрации Лариса Крохалева и директор КДЦ «Октябрь» Марина Малахова рассказали о предложениях по реализации проекта, после чего участники совещания оценили текущее состояние прилегающей к центру территории. На совещании речь шла о вариантах внутренней перепланировки, внешней реконструкции здания, стоимости работ, сроках и источниках финансирования.

По словам главы администрации, проект требует доработки. Олег Булеков поручил организовать на площадке дополнительную работу архитекторов, которые вместе с работниками центра должны тщательно проанализировать логистику внутреннего и внешнего обустройства здания. «Все залы и подсобные помещения центра должны использоваться грамотно», - отметил Олег Булеков и добавил, что архитекторы и проектировщики должны работать непосредственно на месте, чтобы четко представлять, как изменить оставшуюся с советских времен планировку.