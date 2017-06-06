16:41 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
242

В Рязани реализуется проект «Октябрь, перезагрузка»

10:53 / Общество
Выездное совещание по этой теме провел глава администрации областного центра Олег Булеков

Как сообщает сайт администрации Рязани, Олег Булеков побывал в культурно-досуговом центре «Октябрь», где провел выездное рабочее совещание, основной темой которого стал проект «Октябрь, перезагрузка». Проект предусматривает корректировку направленности работы центра, реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» и благоустройство прилегающей территории.

В обсуждении предложений приняли участи депутаты областной и городской Думы, руководители профильных структурных подразделений. Заместитель главы администрации Лариса Крохалева и директор КДЦ «Октябрь» Марина Малахова рассказали о предложениях по реализации проекта, после чего участники совещания оценили текущее состояние прилегающей к центру территории. На совещании речь шла о вариантах внутренней перепланировки, внешней реконструкции здания, стоимости работ, сроках и источниках финансирования.

По словам главы администрации, проект требует доработки. Олег Булеков поручил организовать на площадке дополнительную работу архитекторов, которые вместе с работниками центра должны тщательно проанализировать логистику внутреннего и внешнего обустройства здания. «Все залы и подсобные помещения центра должны использоваться грамотно», - отметил Олег Булеков и добавил, что архитекторы и проектировщики должны работать непосредственно на месте, чтобы четко представлять, как изменить оставшуюся с советских времен планировку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Местной инициативе – зеленый свет

Когда моя «Семья» со мной

Шаг вперед

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы