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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Развитие системы железнодорожных перевозок обсудили, в ходе встречи, глава Рязанского региона Николай Любимов и начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер

11:00 / Власть

Сегодня состоялась рабочая встреча главы Рязанского региона Николая Любимова с начальником Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» Владимиром Молдавером, сообщает сайт правительства области.

Участники встречи обсудили вопросы развития системы перевозок на участках железной дороги, проходящих по территории Рязанской области, перспективы взаимодействия региона и ОАО «РЖД». Речь, в частности, шла о возможностях сделать более удобным и быстрым сообщение между Москвой и Рязанью.

Владимир Молдавер сказал, что сейчас специалисты приступили к традиционному весеннему осмотру путей сообщения в субъектах РФ, входящих в зону ответственности Московской железной дороги. Им предстоит оценить состояние путей, чтобы определить фронт предстоящих ремонтных работ. Он отметил позитивный характер взаимоотношений с Рязанской областью. «Наши общие задачи мы в полной мере выполняем. Я уверен, что и впредь мы будем работать также конструктивно, вместе решать все существующие проблемы», – подчеркнул начальник Московской железной дороги.

Глава региона Николай Любимов поблагодарил Владимира Молдавера за сотрудничество и отметил, что железная дорога имеет серьезное значение для социально-экономического развития региона. «Это основа для инвестиций, рабочие места, одна из главных составляющих транспортной системы, которая, в том числе, обеспечивает туристический поток, что очень важно для развития области»,– сказал глава региона. Он выразил уверенность, что эффективное взаимодействие между Рязанской областью и ОАО «РЖД» будет продолжено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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