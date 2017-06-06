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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области «Шевроле Нива» столкнулась с «ГАЗелью»

11:26 / Происшествия

ДТП произошло вчера в 11.30 на 48 километре дороги Рязань-Ряжск в Старожиловском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 64-летний житель Московской области, двигаясь на автомобиле «Шевроле Нива», не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». От удара «ГАЗель» выехала в кювет. Водителю легковушки и пассажирке второго автомобиля понадобилась медицинская помощь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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