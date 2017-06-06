«День допризывника» в Рязанской области был приурочен к 110-летию со дня рождения Гавриила Прокофьева

V областная социально-патриотическая акция «День допризывника», приуроченная к 110-летию со дня рождения прославленного летчика, Героя Советского Союза, уроженца Рязанской области Гавриила Прокофьева прошла в поселке Кадом, сообщает сайт правительства области.

В акции приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, военком Рязанской области Владислав Деев, председатель регионального отделения ДОСААФ России Николай Рудаков, руководители Кадомского района, команды 26 муниципальных образований Рязанской области.

Участники акции почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Огню памяти. После чего прошла военно-спортивная эстафета, в ходе которой ребята продемонстрировали навыки стрельбы из пневматической винтовки, сборки-разборки автомата, оказания первой медицинской помощи. По итогам состязаний победу одержали представители Кораблинского района, второе место заняли участники из Сасовского района, третье – из Михайловского.

Прошли показательные выступления по рукопашному бою, состоялась выставка техники регионального отделения ДОСААФ России.