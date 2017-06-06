В одном из магазинов Рязани подростков отоваривали спиртным

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что в магазине на улице Березовой продают спиртное подросткам. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который рассказал, где именно купил спиртное. В дальнейшем было установлено, что 61-летняя продавщица уже неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.