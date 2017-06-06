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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Перспективы развития предпринимательства в регионе обсудили во время встречи врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин

12:06 / Власть

В ходе состоявшейся сегодня беседы речь шла о взаимодействии бизнеса и власти, поддержке предпринимательства, привлечении субъектов малого и среднего бизнеса к работе в перспективных отраслях экономики.

По словам главы региона, в Рязанской области малый и средний бизнес дает около 30 процентов ВРП. «Это во многом основа нашей экономики. Более 53 тысяч предпринимателей – серьезный показатель, – сказал Николай Любимов. – Малый бизнес имеет гибкий механизм, сохраняет устойчивость, успешно использует экономическую конъюнктуру. За ним должно быть будущее».

Одной из наиболее перспективных для малого бизнеса отраслей глава региона Николай Любимов назвал туризм. «Возможностей много. У нас есть, что показать: Константиново – родина Есенина – потрясающая по своей красоте, сама Рязань, большое количество древних монастырей, другие места. В туризме малое предпринимательство сможет найти себе широкое применение: и гостиницы построить, и открыть магазины сувенирной продукции, кафе, рестораны. Туристическая тема для нас – одна из самых главных», – подчеркнул глава региона. Кроме того, по его словам, под особым вниманием находится развитие малых и средних предприятий, производящих продукцию за рубеж. «У нас открыт Центр поддержки экспорта для выхода предпринимателей на внешние рынки, чтобы креативные люди воплощали свои задумки – для нас это важно», – сказал Николай Любимов.

Президент общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отметил, что впервые посещает Рязанскую область. Он выразил уверенность, что опыт и знания Николая Любимова послужат на пользу Рязанской земле, позволят задействовать новые возможности, качественные современные подходы к развитию предпринимательства. ««ОПОРА РОССИИ» оценивает малый бизнес как огромный резерв не только для экономики, но и для реализации потенциала людей, создания востребованного продукта», – отметил Александр Калинин. Он подчеркнул, что за последние два года на 10 процентов возросло число субъектов МСП, и приблизилось к 6 миллионам.

Президент общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» отметил, что в Рязанской области доля предпринимательства в экономике существенно выше, чем в среднем по стране. По мнению Александра Калинина, регион обладает рядом преимуществ для развития малого и среднего бизнеса. Это – географическое положение, близость к Москве, наличие необходимых специалистов, уникальные памятники. «То, что рязанцам удалось сохранить исторический центр, сделать город чистым, светлым – это возможность для того, чтобы туризм стал процветающей отраслью, одной из точек роста Рязанской области», – подчеркнул Александр Калинин.

Продолжая тему поддержки предприятий, производящих продукцию, востребованную за рубежом, руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» отметил, что российскому экспортному Центру предоставлены дополнительные полномочия и серьезный бюджет. «Вы совершенно правы, развивая экспортные предприятия. Мы в «ОПОРЕ РОССИИ» тоже считаем, что несырьевой экспорт – одна из точек роста», – отметил Александр Калинин.

Глава региона Николай Любимов и руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин обсудили также проведение в Рязанской области всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», в ходе которого будет вручаться Национальная Премия «Бизнес-успех».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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