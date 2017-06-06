В Рязани открылась фотовыставка «Бизнес в объективе»

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» состоялось на всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни», старт которому был дан сегодня в гостиничном комплексе «Старый город». Открыли выставку первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин и генеральный директор «Промсвязьбанка» в Рязани Татьяна Коломиец.

Проекту «Бизнес в объективе» в этом году исполняется 3 года. Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны и через фотографию показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. Выставка насчитывает около 100 экспозиций. В этом году на выставке представлены 16 предпринимателей из Рязани и области, занятые в различных сферах деятельности.

– То, что делают российские, рязанские предприниматели, – очень важно и находится под пристальным вниманием общества, в объективе. Мы рады принять на рязанской земле участников Всероссийского форума, – сказал, открывая фотовыставку, Сергей Самохин.