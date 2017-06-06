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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани дан старт Всероссийскому форуму «Территория бизнеса – территория жизни»

12:23 / Экономика
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани дан старт Всероссийскому форуму «Территория бизнеса – территория жизни»
Фото: Дмитрий Осинин.

Для участия в форуме, который начал работу сегодня в гостиничном комплексе «Старый город», собрались более 500 представителей малого и среднего бизнеса Центрального федерального округа, региональная власть, лидеры общественных организаций предпринимателей. Рязанскую область на форуме представляют более 200 предпринимателей.

В церемонии открытия форума принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он поблагодарил Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив, Общественную палату Российской Федерации за то, что площадкой проведения форума была выбрана Рязанская область.

– Для нас это большая честь и стимул для дальнейшего развития. Форум показывает лучшие практики, задает пример предпринимателям, позволяет верить в успех бизнеса, – сказал Николай Любимов.

Он отметил, что предпринимательство в Рязанской области занимает значимое место, обеспечивает 30 процентов валового регионального продукта.

– Мы поддерживаем малый и средний бизнес, в регионе работает соответствующая программа, сформирован гарантийный фонд, фонд микрозаймов, – рассказал Николай Любимов.

По словам Николая Любимова, на подобных форумах решается немало задач, и для Рязанской области эта встреча представителей бизнес-сообщества будет очень полезной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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