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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава региона Николай Любимов проинспектировал строительство новой больницы скорой помощи в Рязани

12:40 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Глава региона Николай Любимов проинспектировал строительство новой больницы скорой помощи в Рязани
Фото: Александр Королев.

Возведение комплекса зданий больницы скорой медицинской помощи ведется по госпрограмме «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах». Строительство начато в областном центре в декабре 2016 года на площадке бывшего трамвайного депо.

Сегодня больница находится в приспособленных зданиях бывшего общежития и не соответствует ни строительным, ни санитарным нормам.

Строительством занимается производственный кооператив «Квант». Согласно планам, объект должен быть готов к октябрю 2019 года. На данный момент строительство находится на стадии возведения фундамента здания.

Главный корпус больницы будет семиэтажным. В нем разместятся четыре многопрофильные операционные отделения, лаборатория, отделения эндоскопии травматологии, терапии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгенологии. Общая стоимость строительства больницы вместе с ее оснащением – почти четыре с половиной миллиарда рублей.

По задумке регионального минздрава, возведение нового комплекса зданий БСМП позволит не только значительно улучшить качество оказания экстренной помощи, но и сосредоточить ее в одном лечебном учреждении.

Сегодня на строительной площадке вместе с представителями профильных министерств, подрядчиками и руководством больницы побывал глава региона Николай Любимов. Во время общения с журналистами он отметил, что работы идут в графике.

– Сегодня важно не снижать темпов строительства и обеспечивать своевременное финансирование проекта, – подчеркнул глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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