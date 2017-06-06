Глава региона Николай Любимов проинспектировал строительство новой больницы скорой помощи в Рязани

Возведение комплекса зданий больницы скорой медицинской помощи ведется по госпрограмме «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах». Строительство начато в областном центре в декабре 2016 года на площадке бывшего трамвайного депо.

Сегодня больница находится в приспособленных зданиях бывшего общежития и не соответствует ни строительным, ни санитарным нормам.

Строительством занимается производственный кооператив «Квант». Согласно планам, объект должен быть готов к октябрю 2019 года. На данный момент строительство находится на стадии возведения фундамента здания.

Главный корпус больницы будет семиэтажным. В нем разместятся четыре многопрофильные операционные отделения, лаборатория, отделения эндоскопии травматологии, терапии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгенологии. Общая стоимость строительства больницы вместе с ее оснащением – почти четыре с половиной миллиарда рублей.

По задумке регионального минздрава, возведение нового комплекса зданий БСМП позволит не только значительно улучшить качество оказания экстренной помощи, но и сосредоточить ее в одном лечебном учреждении.

Сегодня на строительной площадке вместе с представителями профильных министерств, подрядчиками и руководством больницы побывал глава региона Николай Любимов. Во время общения с журналистами он отметил, что работы идут в графике.

– Сегодня важно не снижать темпов строительства и обеспечивать своевременное финансирование проекта, – подчеркнул глава региона.