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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани на улице Молодцова положили новый асфальт

15:11 / Актуально

Как сообщает сайт администрации города, в настоящее время на улице Молодцова идет к монтаж элементов дорожной инфраструктуры. Еще на четырех участках автодорог ремонт близится к завершению. По данным на 18 мая на участках по улицам Лесопарковой, Советской Армии и Молодцова, проездах Речников и Старообрядческом устанавливают ограждения, бортовой камень, дорожные знаки. Строительно-монтажные работы выполняются на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках.

С 15 по 18 мая рабочие ликвидировали дорожные ямы на общей площади около 118 квадратных метров по улицам Новаторов, Есенина, Народный бульвар и Солотчинское шоссе. На участках от поселка Храпово до ул. Новое Секиотово и Светлого проезда исправили дорожные профили на площади свыше 640 квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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