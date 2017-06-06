Муниципальный земельный участок стоимостью 71 миллион рублей рязанские мошенники выкупили всего за миллион

По поступившим из УФСБ России по Рязанской области и прокуратуры области материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения принадлежащего муниципальному образованию – городской округ город Рязань земельного участка, совершенного в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает сайт следственного управления следственного комитета Российской Федерации по области.

По данным следствия, в период с июля 2012 по июнь 2015 года руководство одной из рязанских строительных компаний и месте с подельниками под предлогом строительства детского дошкольного учреждения получили в Рязани в аренду земельный участок. На нем построили первый этаж многоэтажного жилого дома и при вводе объекта в эксплуатацию выдали его за детское дошкольное учреждение. После этого руководители строительной компании похитили принадлежащий муниципальному образованию земельный участок общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, завуалировав хищение выплатой за него 1 миллиона рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 71 миллиона рублей, чем причинили ущерб муниципальному образованию в особо крупном размере.

Расследование продолжается.