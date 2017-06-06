16:42 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
189

Муниципальный земельный участок стоимостью 71 миллион рублей рязанские мошенники выкупили всего за миллион

15:27 / Общество

По поступившим из УФСБ России по Рязанской области и прокуратуры области материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения принадлежащего муниципальному образованию – городской округ город Рязань земельного участка, совершенного в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает сайт следственного управления следственного комитета Российской Федерации по области.

По данным следствия, в период с июля 2012 по июнь 2015 года руководство одной из рязанских строительных компаний и месте с подельниками под предлогом строительства детского дошкольного учреждения получили в Рязани в аренду земельный участок. На нем построили первый этаж многоэтажного жилого дома и при вводе объекта в эксплуатацию выдали его за детское дошкольное учреждение. После этого руководители строительной компании похитили принадлежащий муниципальному образованию земельный участок общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, завуалировав хищение выплатой за него 1 миллиона рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 71 миллиона рублей, чем причинили ущерб муниципальному образованию в особо крупном размере.

Расследование продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В одном из магазинов Рязани подростков отоваривали спиртным

«День допризывника» в Рязанской области был приурочен к 110-летию со дня рождения Гавриила Прокофьева

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 47 ДТП

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы