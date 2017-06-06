У Рязани появится зеленый щит

Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало «круглый стол», где обсуждалась тема создания «зеленого щита» вокруг Рязани. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу реализации поручения врио губернатора Рязанской области Николая Любимова по созданию особо охраняемой природной территории «Солотчинский парк». На заседании выступили представители министерства природопользования, научного сообщества и общественников.

По мнению ученых РГУ им.С.Есенина, на основании проведенных исследований на территории Солотчи можно было бы создать парк, подобный национальному парку «Мещера».

Иного мнения придерживаются представители министерства природопользования, которые привели свои аргументы: создание такого рода парка – очень дорогостоящее мероприятие и уже на начальном этапе потребует вложения 200 млн. рублей. Идеальный вариант – создание заказника, что позволит придать территории статус охраняемых земель.