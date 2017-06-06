Глава администрации Рязани побывал в гостях у бывших воспитанников детских домов, получивших в минувшем году квартиры

Глава администрации Рязани Олег Булеков выполнил свое обещание. Вручая молодым людям в декабре 2016 года ключи, он пообещал навестить новоселов, как только они обустроятся и наладят быт. И вот Олег Булеков вместе со своим заместителем Ларисой Крохалевой навестили Карину Попову, которая сейчас учится в Академии ФСИН России, побывали у молодой мамы Кристины Варламовой, воспитывающей полугодовалого сына Мишу, посмотрели, как живет спортсмен-инструктор ДЮСШ «Орион» Александр Спицин.

Олег Булеков поговорил с бывшими воспитанниками школ-интернатов, поинтересовался, с какими проблемами они сталкиваются и какая помощь им нужна. Глава администрации Рязани познакомился с устройством подъемника и состоянием пандусов, которые специально оборудованы в подъезде для Александра Спицина – инвалида-колясочника.

Напомним, что в прошлом году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрации Рязани из областного бюджета выделено порядка 75 миллионов рублей. На эти средства были приобретены 64 однокомнатные квартиры в новостройке на улице Песоченская.

В 2017 году в муниципалитет уже поступили средства на эти цели. После проведения соответствующих процедур однокомнатные квартиры будут приобретены для 68 рязанских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.