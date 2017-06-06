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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В слете юных экологов приняли участие более 150 школьников Рязанской области

15:39 / Экология
Автор фото: Анна Добролежа | В слете юных экологов приняли участие более 150 школьников Рязанской области
Фото: Анна Добролежа.

В детском эколого-биологическом центре состоялось открытие областного слета юных экологов.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования Рязанской области, детский эколого-биологический центр, региональное отделение Российского движения школьников, при поддержке министерства природопользования Рязанской области, РГАТУ имени П.А. Костычева и регионального отделения Российского союза сельской молодежи.

На торжественном открытии слета присутствовали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, заместитель министра природопользования области Игорь Тишин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, ректор РГАТУ имени П.А. Костычева Николай Бышов.

В слете приняли участие школьники 7-10 классов, активисты Российского движения школьников и волонтеры. Всего более 150 человек из 15 муниципальных образований Рязанской области.

В рамках слета прошла ярмарка социальных проектов и общественных инициатив, работали площадки: «Агрошкола», «Исследователи природы», «Инновации в деятельности школьных лесничеств Рязанской области», «Сознание. Действие. Результат» – развитие экологического волонтерства в Рязанской области.

Все участники слета получили сертификаты, а победители и призеры были награждены дипломами региональных министерств образования, природопользования и сельского хозяйства и продовольствия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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