Третье фестивальное лето откроется в Рязани уже в ближайшую пятницу

О старте полюбившегося рязанцам проекта «Фестивальное лето «Встречи на Почтовой» рассказали на пресс-конференции заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева, начальник управления культуры администрации города Евгения Власова и координатор проекта, руководитель event-агентства «Арт-А» Игорь Павлов.

Все лето на центральной пешеходной улице Рязани в пятничные вечера будут проходить фестивали, праздники, народные гуляния, ярмарки, презентации. Первый праздник «Мы первые!» пройдет уже завтра, 19 мая.

Всего запланировано 17 праздников разной направленности:

19 мая – «Мы первые!» – открытие фестивального лета;

26 мая – «Последний звонок» – молодежный праздник;

2 июня – «Ключи от лета» – открытие туристического сезона;

9 июня – «Наш дом – Россия» – фестиваль национальных культур;

16 июня – «Я тут живу!» – экологический фестиваль;

23 июня – «День балалайки» – праздник народных инструментов;

30 июня – «Живи ярко!» – фестиваль молодежи;

7 июля – «День семьи, любви и верности» – семейный праздник;

14 июля – «Праздник Добра» – день добрых дел;

21 июля – «Свежее настроение» – фестиваль сладостей;

30 июля (воскресенье) – «Вернисаж на Почтовой» – арт-променад;

4 августа – «Ералаш» – фестиваль детства;

11 августа – «Рязань спортивная» – праздник здоровья;

18 августа – «Город будущего» – стрит-арт-фест;

25 августа – «Рязанский разносол» – народно-огородный фестиваль;

1 сентября – «Волшебная страна знаний» – день открытых дверей;

8 сентября – «Привет, студент!» – молодежный праздник, закрытие фестивального лета.

Начало всех праздников – в 18.00. А с 16.00 на улице Почтовой каждую пятницу будут проходить ярмарки-продажи изделий hand-made «Рязанский вернисаж», поучаствовать в которых могут все желающие мастера и умельцы.

Говоря об опыте прошлого года, Евгения Власова подчеркнула, что благодаря «Фестивальному лету» улица Почтовая стала местом притяжения не только горожан, но и гостей из разных городов.

– Почтовая у всех на слуху. Поток туристов в город по пятницам растет. Для мастеров же это уникальная возможность рассказать о себе совершенно бесплатно. Кроме того, рязанцы знакомятся с учреждениями культуры, музеями, куда можно сходить в течение всего года. Многие же люди приезжают на Почтовую просто для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, – отметила Евгения Власова.

Для проведения фестивалей привлечены многочисленные партнеры. «Такой проект нельзя делать в одиночку», – подчеркивают организаторы и приглашают к сотрудничеству всех, кто готов принять в нем участие.

– У нас есть договоренность с бизнес-сообществом улицы Почтовой, что в конце сезона на улице появится некий арт-объект, который будет их подарком городу, – сообщил Игорь Павлов.

Еще одно новшество, которое должно понравиться горожанам, – акция «Я живу в Рязани». Каждый рязанец сможет получить на «Встречах на Почтовой» своеобразный «паспорт», в который нужно вклеивать условные «марки». Эти значки будут выдаваться в специальной палатке на каждом празднике цикла «Фестивальное лето». В конце лета на подведении итогов обладатели наибольшего количества «марок» получат подарки.

Всю подробную информацию, анонсы праздников можно найти в официальной группе «ВКонтакте»: vk.com/zentrfestival.