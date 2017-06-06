16:36 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
199

В Рязани подвели итоги образовательного проекта «Агрошкола»

15:45 / Общество
Автор фото: Анна Добролежа | В Рязани подвели итоги образовательного проекта «Агрошкола»
Фото: Анна Добролежа.

Сертификаты дополнительного образования выпускникам сетевого проекта «Агрошкола» вручили на торжественном открытии областного слета юных экологов. Участники проекта получили рекомендации для поступления в РГАТУ имени П.А. Костычева.

Сетевой проект впервые был реализован детским эколого-биологическим центром при поддержке министерства образования, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в 2016/2017 году. Участие в осуществлении проекта приняли РГАТУ имени П.А. Костычева и региональное отделение Российского союза сельской молодежи.

Основная цель «Агрошколы» – профориентация школьников, проявляющих интерес к сельскому хозяйству. Обучение в ней прошли 40 детей из 11 муниципальных образований.

Для рязанских школьников занятия проходили в детском эколого-биологическом центре, с ребятами из районов занимались дистанционно. Во время трех очных сессий состоялись образовательные семинары в агротехнологическом университете и экскурсии на ведущие предприятия АПК.

Обучение в «Агрошколе» проходило по трем направлениям: «Агротехнология», «Лесное дело», «Ветеринария и зоотехния».

14 выпускников «Агрошколы» уже в этом году планируют поступление на аграрные специальности в РГАТУ имени П.А. Костычева.

В 2017/2018 году реализация проекта продолжится. Планируется организация филиалов «Агрошколы» в ведущих сельскохозяйственных районах Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава администрации Рязани побывал в гостях у бывших воспитанников детских домов, получивших в минувшем году квартиры

Муниципальный земельный участок стоимостью 71 миллион рублей рязанские мошенники выкупили всего за миллион

В одном из магазинов Рязани подростков отоваривали спиртным

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы