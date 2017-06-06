Рязанский облизбирком проводит обучение политических партий

17 мая в избирательной комиссии Рязанской области состоялось первое занятие очного обучения представителей региональных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов губернатора Рязанской области.

Занятие было посвящено новациям Закона «О выборах Губернатора Рязанской области» и вопросам выдвижения и регистрации кандидатов.

Открыл встречу председатель облизбиркома Владимир Грачев. Он остановился на нововведениях областного избирательного законодательства, выделив особенности предстоящей избирательной кампании по выборам губернатора Рязанской области. Секретарь избирательной комиссии региона Сергей Скобелев рассказал о перечне документов, которые необходимо предоставить при выдвижении и регистрации кандидатов на должность губернатора.

Участниками первого занятия стали представители региональных отделений восьми политических партий. Присутствующие смогли задать все интересующие вопросы представителям облизбиркома и получить профессиональные юридические разъяснения.

Впереди – еще три занятия. Обучение пройдет 18, 24 и 25 мая в зале заседаний областной избирательной комиссии (ул. Полонского, д. 7). Начало в 16.00. Занятия будут посвящены работе со специализированным программным изделием «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах», вопросам предвыборной агитации и другим.